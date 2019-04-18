一男子试图携带汽油进入纽约圣帕特里克大教堂

（早报讯） 美国纽约市曼哈顿著名历史地标、位于第五大道的圣帕特里克大教堂（St. Patrick’s Cathedral）17日晚遭遇惊魂一幕。一名男子携带汽油和打火机等物品，试图进入大教堂，所幸被教堂安保人员阻止。该男子随后被警方逮捕。

据美国媒体报道，当晚8时左右，该男子携带两罐汽油试图进入大教堂，但被安保人员拦下，其间一部分汽油从罐中洒出，安保人员立即联系附近巡警，逮捕了该男子。

报道称，该男子的具体身份尚不清楚，警方仅透露他是新泽西州居民，现年37岁。

据美国全国广播公司（NBC）报道，事件发生后，大批警察及消防员赶到现场。大教堂方面经检查后，确认该男子未进入教堂，教堂内外没有火情或其他异状。

据纽约当地媒体PIX11报道，警方对该男子搜身后，发现他携带了两罐共4加仑（约15升）汽油，两瓶打火机燃油，以及两个加长的丁烷点火器。

现场监控视频显示，该男子驾车来到第五大道，停车后在大教堂附近徘徊一段时间，回到车上取出上述物品，并试图进入教堂。

目前尚不清楚该男子的动机。PIX11称，该男子曾向警方辩解，称自己只是想从大教堂抄近路去麦迪逊大道，因为他的车没油了。但警方检查后发现，他汽车的汽油并未用完。

这起事件距离法国巴黎圣母院发生火灾仅两天。

圣帕特里克大教堂始建于1858年，是天主教纽约总教区的主教座堂，也是纽约市主要观光景点之一。