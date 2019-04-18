特朗普对华政策获美外交智库肯定

（早报讯） 美国重要外交智库——外交关系协会发布特别报告，肯定特朗普总统对华政策。报告认为，特朗普的整体外交政策比反对者所批评的要好。

据美国之音报道，报告认为，特朗普的对华政策扭转了过去20年，从克林顿、小布什到奥巴马三届美国政府对北京战略意图的误读。

报告指出，“鉴于中国实力的崛起，对世界秩序以及美国及其盟友不断累积的危险战略后果”，这种误读是“自第二次世界大战以来，对美国外交政策损害最大的三大错误之一”。

报告指其余两个“误读”分别是1965年在越南的军事升级和2003年入侵伊拉克。报告称：“这一长期失败的对华政策，有可能成为过去70年来美国（外交）政策的最大瑕疵。”

报告指出，特朗普政府唤醒了面临中国对美国国家利益和民主价值越来越大威胁的美国。“在北京果断地将大部分亚洲国家纳入其轨道并远离美国的时候，如果没有特朗普政府对中国实力日益增长的危险进行持续的政治推动，美国可能还在继续其梦游。”

这份特别报告的作者是外交关系协会美国外交政策资深研究员罗伯特·布莱克维尔 (Robert Blackwill)。他也是约翰·霍普金斯大学国际研究院亨利·基辛格全球事务中心的高级研究员。他给予特朗普对华政策的评分为B+，可解读为介于优（A）与好（B）之间。