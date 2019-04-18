美科学家成功让死亡猪脑“复活”

（早报讯） 美国专家17日指出，科学家成功在猪只死亡后，恢复猪脑细胞功能，可望在未来帮助饱受心脏病与中风所苦的病患解开脑部创伤之谜。

试验发现，猪脑即便在死亡数小时后，仍可恢复血液流动与细胞功能。

在人类和大型哺乳动物的脑部中，对神经功能至关重要的细胞会随着血液供给减少开始降低功能。长期以来，这个过程被视为是不可改变的。

美国国家卫生研究院（NIH）人脑研究倡议团队使用32只猪的大脑，执行这项由联邦政府赞助的研究计划。每一只猪都是被屠宰作为食物并丢弃后，历时四小时没有血液或葡萄糖流动，才被拿来做实验。

接着，团队借由研发的体外脉冲灌注系统（extracorporeal pulsatile-perfusion system），将模仿血液的液体注入器官，让猪脑花六小时再成为水化物。实验结果令人震惊，这些被灌输人造血液的大脑恢复基本细胞功能。它们的血管结构恢复外，团队也观察到包括神经元突触和免疫反应在内的部分活动短暂复苏。

研究主要作者耶鲁大学研究员赛斯登说：“我们很惊讶它（脑部）的结构维持如此完善。我们也观察到细胞死亡情形降低，这令人非常兴奋，也带来希望……细胞在脑部死亡过程时间，较我们以往所想的还要长。”