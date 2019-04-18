秘鲁前总统自杀身亡 全国哀悼三天

（早报讯）涉嫌贪污的秘鲁前总统加西亚当地时间周三（17日）得知司法当局要对他执行拘捕时自杀身亡。他生前多次否认贪污指控，形容受到政治迫害。秘鲁全国哀悼三天，官方指丧礼仍会按前总统的身份作安排。

中通社报道，秘鲁司法当局当天早晨宣布对正在接受调查的加西亚实行10天拘捕，执法警察随后前往加西亚住宅。

加西亚要求给律师打电话，然后走回房间并关上门，几分钟后传出枪声。警方破门而入发现加西亚头部有伤口，随即将他送院抢救，但他伤重不治。

69岁的加西亚曾于1985年至1990年和2006年至2011年两次担任秘鲁总统。据报道，加西亚任内带领秘鲁经济快速发展，深受民众欢迎。

巴西司法界2014年发起反腐败调查“洗车行动”，牵出巴西大建筑商为获取政府工程项目合同行贿巴西和其他南美国家政界人士的丑闻。

秘鲁检方指认，加西亚在其第二个总统任期内收受巴西奥德布雷希特公司贿赂，帮助后者获得利马地铁列车项目合同。此外，检方还指控加西亚收取10万美元，作为出席巴西一场会议的回报，怀疑这笔钱同样来自奥德布雷希特公司。

有民众得知加西亚死讯后痛哭。总统比斯卡拉在社交网站发文，对加西亚的死感到震惊，并向他的家属致以慰问。比斯卡拉颁布行政令宣布全国哀悼三天，下半旗致哀，并授权加西亚葬礼以总统荣誉进行。