普拉博沃阵营号召周五大游行

（早报讯）印度尼西亚总统候选人普拉博沃阵营号召支持者本周五耶稣受难日，在雅加达市中心举行大游行和“胜选庆祝会”。军警严厉警告民众切勿以非法手段影响选举结果，并劝请民众暂时别参加上街游行。

印尼总统与各级议会选举选举周三举行后，快算结果显示总统候选人普拉博沃组合一直落后，但普拉博沃却召开记者会自称胜选。一个自称“212校友兄弟会”的团体主席斯拉默当晚就号召支持者，周五前往独立纪念碑（Monas）和独立回教堂（Istiqlal Mosque）祈祷，并在当晚7时30分举行“胜选庆祝会”

保守派回教徒2016年12月2日在雅加达市中心发动15万人大示威，示威者指雅加达首都特区首长钟万学亵渎回教。这导致当时寻求连任的钟万学败北，还被判入狱两年。

普拉博沃竞选总部发言人安德烈周四向《雅加达邮报》证实此事时表示，他们正在筹办此次活动，他们计划周五先在独立回教堂祈祷后再上街游行。

独立回教堂是全球第三大及东南亚最大的逊尼派回教堂。它附近的雅加达圣母升天主教座堂和伊曼纽尔教堂，周五也将举行耶稣受难日祈祷活动。这两座教堂负责人都担心普拉博沃阵营的游行可能影响附近交通。

雅加达警方发言人阿尔戈周四告诉《雅加达邮报》，主办方尚未向警方通报上述活动。

印尼国民军总司令哈迪与警察总长狄托周四上午在全国警察总部开会后联合召开记者会，严厉警告任何不满选举结果者只能依法向相关单位申诉，否则军警将对任何违法及破坏民主程序者严惩不贷。