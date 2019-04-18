英女子躺着看电视中风 左半身动弹不得

（早报讯）据欧洲《星岛日报》17日报道，在英国工作的一名23岁护理师娜塔莉平时生活习惯良好，但某天躺在床上看电视，突然听到颈部“喀”的一声，再小睡15分钟后，整个人左半身突然无法动弹，经送医诊断，确认是中风。

中国新闻引述报道说，娜塔莉（Natalie Kuniciki）日前跟朋友一起躺在床上看电视，试图用枕头垫高脖子，找到舒适又刚好的姿势，当下虽听到颈部发出 “喀”的一声，但娜塔莉不以为意，继续维持同样的姿势看电视，随后还小睡了15分钟。

没想到当娜塔莉想起身去厕所时，却发现自己全身无力，尤其左半身完全无法动弹，整个人重摔在地。娜塔莉想先躺在原地休息，等会就会好转，结果情况却没有改善，她这才连忙喊来朋友帮忙，送往医院检查。

医生在娜塔莉的血管加了支架（stent），但无法清除脑中的血栓，医生相信血栓会慢慢消失。

医生诊断，娜塔莉很有可能是调整姿势不慎，或是长时间维持同一个姿势，导致椎动脉剥落破裂，出现中风的症状，整个人左半身几乎瘫痪，娜塔莉住院近一个月，并积极复健。医生希望娜塔莉能完全康复，但说不准她的复健之路需走多少时日。

医生提醒，长时间维持不良姿势很有可能造成椎动脉剥落、破裂，民众应多加避免。