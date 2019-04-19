美国去年一次能源消费创8年来最大增幅

（早报讯） 美国能源信息局近日发布的数据显示，2018年美国一次能源消费比2017年增长4%，为八年来最大增幅，而化石能源占美国2018年能源总消费的约八成。

数据显示，去年美国天然气消费创纪录，比2017年增长10%，加上石油燃料、可再生能源与核电消费的小幅增长，完全抵消了煤炭消费的微小降幅，使得全年的一次能源消费总量增长幅度为八年来最大。

一次能源指直接从自然界获取的未经加工转换的各种能源，包括化石能源、核能和一些可再生能源等。

美国咨询公司荣鼎集团今年1月的一份报告显示，由于能源消费快速增长，2018年美国温室气体排放量增长3.4%，逆转了此前温室气体排放连续三年下降的趋势，其中汽车尾气排放是美国温室气体的主要来源。

数据还显示，美国去年的可再生能源消费比2017年增加3%。斯坦福大学伍兹环境研究所气候专家菲尔德说，美国可再生能源的增长还不足以降低总排放，这说明美国缺少政策支持，以保证新增能源消费主要来自清洁能源。

美国国家海洋和大气管理局18日发布的最新数据显示，刚刚过去的3月是有记录以来全球第二热的3月，比20世纪3月平均温度高约1.1摄氏度，这是全球变暖的新证据。