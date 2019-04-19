疫苗接种不足 麻疹在美国卷土重来

（早报讯）美国国家卫生研究院4月18日发布新闻公报说，麻疹疫苗接种率下降正导致这种可预防的疾病在美国再次蔓延。

美国疾病控制和预防中心的数据显示，今年截至4月11日，美国已确诊555例麻疹病例。

美国国家卫生研究院等机构的研究人员在新一期《新英格兰医学杂志》上发表的文章中说，2000年美国宣布消灭了麻疹，但由于麻疹疫苗接种覆盖率降低，这种可预防的疾病在美国卷土重来，这是一种“倒退”。

麻疹是一种具有传染性的病毒性疾病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可引发肺炎等症状，甚至致人死亡。目前尚无特效药物，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。

“反疫苗”运动近年来在一些西方国家抬头，该运动经常引用的一个证据是一项20年前的研究结论，即麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗与自闭症之间可能存在联系。但这项研究后来被证实有严重错误，发表论文的学术刊物已对其撤稿。

美国疫苗政策由各州制定，除加利福尼亚州、密西西比州和西弗吉尼亚州完全禁止以非医学原因拒绝接种疫苗外，其他各州均在不同程度上允许家长不让子女接种疫苗。

美国疾病控制和预防中心此前发布的一项调查显示，不接种疫苗的美国儿童比例不断增加。2001年出生的儿童在2岁左右时未接种疫苗的比例只有0.3%，但2015年出生的儿童中2岁时未接种疫苗的比例已达1.3%。

世界卫生组织数据显示，2000年以来，麻疹疫苗预计在全球挽救了2100万人的生命。但日益抬头的“反疫苗”运动正对公众健康构成威胁。根据世卫组织数据，与2018年一季度相比，2019年一季度全球已上报麻疹病例增长了300%，而上报病例可能只占病例总数的十分之一。