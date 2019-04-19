孟加拉19岁女孩指控校长性骚扰 被活活烧死

（早报讯） 孟加拉一名19岁女孩在学校遭校长性骚扰后，到警察局报案，结果在学校里被人泼煤油点火活活烧死。

据英国广播公司4月18日报道，这名女孩拉斐来自首都达卡南部一小镇，在一所伊斯兰学校上学。拉斐说，3月27日，校长把她叫进他的办公室，并以不恰当的方式多次触摸她，在事情进一步恶化之前，她从校长办公室里跑了出来。

孟加拉的许多女孩和年轻妇女多选择将性骚扰或性虐待的经历保密，以免被社会或其家人羞辱。但拉斐不但选择将性骚扰说出来，而且还在家人的帮助下前往警察局报案。

报道指出，在当地警察局，拉斐描述了她的受害经历。在她讲述时，负责处理该案的警官却用手机拍摄录像。在视频中，可以明显看到拉斐感到焦虑和痛苦，她试图用双手遮住她的脸，但拍摄的警察却说该性骚扰投诉“没什么大不了”，并要求拉斐将手从其脸上移开。该视频后来被泄露给当地媒体。

本月6日，即性侵犯发生之后11天，拉斐坚持去学校参加期末考试。她的哥哥试图带她上学，但不被允许进入学校。拉斐当天被同学骗到学校屋顶，结果被四五名穿着罩袍的人围起来，并胁迫她撤回对校长的性骚扰指控。当拉斐拒绝时，他们便将煤油泼向她的身体并点火烧起来。

当拉斐被送到医院时，医生发现她全身的皮肤有80%被烧伤。拉斐于本月10日过世。她的死在孟加拉各地引发示威，总理誓言将把所有涉案者绳之以法。

警方周五说，已逮捕17名涉案者，其中一人指称，该校校长指令他们向拉斐施压，如果她不撤销对他的指控，就放火烧死她。