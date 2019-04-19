蜂蜜内添加人造化学品 新西兰公司认罪

（早报讯） 新西兰公司“Evergreen Life”周四（18日）承认在其优质“麦卢卡蜂蜜”（Manuka Honey）中添加人造化学品的指控。

路透社报道，新西兰食品安全局在2016年针对总部位于奥克兰的“Evergreen Life”提起诉讼。控方指该公司的产品可能含有“未经批准的物质”。

《联合早报》2016年报道，农粮兽医局下令进口商立即从市场上回收“Evergreen Life Limited”出产的某些麦卢卡蜂蜜产品，同时建议已购买这些受影响蜂蜜的公众立即停止食用或将之扔掉。

据报道，新西兰初级产业部（MPI）当时通知，该公司正在回收的某些麦卢卡蜂蜜产品在处理过程中可能使用了不被批准的活性要素DHA（dihydroxyacetone）及甲基乙二醛（methylglyoxal）。

新西兰公共广播电台称，该公司在其蜂蜜产品中添加合成化学品，提高抗菌剂的含量，以更高的价格出售蜂蜜。

Evergreen和初级产业部都没有回复评论请求，案件的判决定于本月晚些时候进行。

根据新西兰贸易与企业政府机构数据，新西兰所出口蜂蜜量排名世界第14位，其价值却排在全球第二。