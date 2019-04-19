马哈迪宣布重启马来西亚城计划

（早报讯）马来西亚首相马哈迪今天（4月19日）宣布，重启两年前暂停的马来西亚城计划，不过该计划将有更动，其中包括将在马来西亚城内兴建人民公园、增建可负担房屋，而且该计划将增加使用马来西亚国内建材，以刺激国家经济成长和增加当地人的工作机会。

马哈迪今午召开临时记者会宣布此事。他说，许多人的印象是马来西亚城由中国公司承包，但其实在马来西亚城投资的马国公司占了60%，中国公司的投资只占24%。

位于吉隆坡新街场原空军基地的马来西亚城是一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的最大资产，马来西亚城最初的计划是要打造成一个地下城市，同时成为新隆高铁的终站。不过，全长350公里的新隆高铁计划已展延至2020年5月31日，马国须支付1500万新元赔偿给新加坡。

2015年12月31日，一马公司宣布以74亿1000万令吉（约24亿新元）脱售马来西亚城私人有限公司（Bandar Malaysia Sdn Bhd）60%的股权给依斯干达海滨控股私人有限公司（IWH）和中国中铁股份有限公司（CREC）。

依海控股与中国中铁将缴付10%（7亿4000万令吉）订金给一马公司，交易原定在2016年6月底完成。不过，财政部于2017年5月突然抛下震撼弹，宣布脱售马来西亚城有限公司60%股权交易告吹，震撼市场。

占地486英亩的马来西亚城地段，估价为123亿5000万令吉，这项发展计划设有新隆高铁的吉隆坡终站，并透过衔接第二和第三线地铁（MRT）、电动火车（KTM）以及机场快铁（ERL），成为吉隆坡主要的公共运输枢纽，同时也将建立一个综合地下城。马来西亚城计划原本预计在2018年开始动工。