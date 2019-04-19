在美袭警 一加拿大男子监禁终身

（早报讯）一名祖籍突尼斯的加拿大男子因在美国密歇根州弗林特机场刺伤一名警官而判处终身监禁。主审的联邦法官指出，被告在法庭上的蔑视和愤怒言论让他更容易作此判决。

路透社报道，51岁的被告奥马尔·福图希（Amor Ftouhi），告诉美国地方法院法官马修·雷特曼（Matthew Leitman）：“我会后悔自己的所作所为吗？不会。”他还说： “如果让我再这样做，我还会再做。我遗憾的是没能杀死那个警察。”

奥马尔说，他希望能获得自由，以便继续伤害和杀害人。法官说：“我以前从未判过这么重的刑罚……我斟酌过终身监禁是否合适，但在今天上午过后，我毫不怀疑。”

有三个孩子的奥马尔于2007年移居加拿大，有突尼斯和加拿大双重国籍，他于2017年16日由从加拿大蒙特利尔乘坐飞机合法进入美国，并于21日上午抵达位于密歇根州弗林特市（Flint）的毕晓普国际机场。

事发前，奥马尔在机场航站楼的公共区域徘徊了约40分钟，他之后去洗手间，将两个行李袋放下，出来后就掏出一把12寸长的锯齿刀，朝一名执勤警察的颈部刺了两刀，同时以阿拉伯语高喊“真主至大”。该警察负伤与奥马尔搏斗后将他压在地上，直至其他警察赶来将他逮捕。

警方说，奥马尔在袭击时还指责美国在叙利亚、伊拉克和阿富汗杀人。他在接受盘问时也表示了对“美国的仇恨”。

法新社引述密歇根州东部地区的检察官马修·施奈德（Matthew Schneider）所发布的声明说：“审判时提出的证据表明，奥马尔的‘使命’是以暴力圣战行为尽量杀害美国执法人员。”

去年11月，法庭裁决，奥马尔的恐怖主义罪行及其他两项罪名成立。

辩方律师摩根（Joan Morgan）请求法庭判处法图伊25年徒刑，并提出被告在袭警前的精神健康出现问题，而这一情况在他被捕后恶化。

法官雷曼特否决了摩根的请求。

奥马尔所袭击的警官杰夫·内维尔（Jeff Neville）右脸失去知觉。他随后由于“创伤后应激障碍”（PTSD）离开坚守了37年的岗位。57岁的内维尔在法官裁决后对记者说，案发前两年，奥马尔还过着正常的日子。他说，如果不是判了终身监禁，“我会觉得失望”，因为，他是一个非常危险的人。如果他在70岁时出狱，他仍然是一个危险的人。