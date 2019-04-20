紧急迫降的德国政府专机损毁严重

（早报讯）据德国《明镜周刊》20日报道，上周发生故障紧急迫降的德国政府专机受损相当严重。

德国之声中文网引述报道说，4月16日，德国空军一架中型庞巴迪环球5000喷气式公务机起飞之后，达到6000米高空的时候，飞行员报告出现控制方面的技术问题，接着紧急返航，降落在柏林南部的舍讷费尔德（Berlin-Schoenefeld）机场。

当飞行员试图降落时，飞机在300米高空向右急转，导致其错过了跑道。

这次飞行是经过几周维修之后的试飞，而不是政府公务正式飞行。《明镜周刊》的报道说，德国联邦国防军随后的调查发现，这架飞机的损坏程度比最初想象的要严重得多。

报道称，由于两翼发生的弯曲和挤压损坏，并在着陆时撞击地面，这架飞机发生了相当严重的结构性损坏，已拖回机库做进一步检查。它的机身和机舱大概也存在损坏，因此可能完全弃用。

调查人员初步指出，飞机出现对于机翼的不正确调整，涉及到制动和飞行控制的问题。

德国空军有四架庞巴迪环球5000喷气式飞机（Global 5000 jet），用于短途和中途航线，运送议员和政府官员等。该飞机最多可容纳13名乘客。

最近几个月来，德国政府专机问题接二连三，政府要员纷纷遭受技术故障折腾。