穆勒报告负作用 特朗普支持率降至2019年最低点

（早报讯） 最新的民意调查显示，美国总统特朗普的支持率下降了3个百分点，至今年最低水平。

路透社/益普索民意调查于周四下午至周五上午进行，是美国司法部公布特别检察官罗伯特·穆勒(Robert Mueller)长达448页的报告后，首次对美国公众的反应进行全国性调查。

美国侨报网引述路透社的报道说，民调显示，37%的美国成年人支持特朗普的执政表现，低于4月15日进行的一项类似民调的40%，与今年的最低水平相当。这一比例也低于美国司法部长巴尔(William Barr) 3月公布报告摘要后不久进行的一项民调显示的43%。

穆勒在报告中说，他的调查没有证实特朗普的竞选团队与俄罗斯人进行过协调。然而，调查人员确实发现“总统的多项行为能够对执法调查施加不正当影响。”

穆勒最终决定不起诉特朗普，但他也表示，调查也不能为总统开脱。

调查发现，50%的美国人认为“特朗普或他的竞选团队成员与俄罗斯合作影响了2016年大选”，58%的人认为总统“试图阻止调查俄罗斯对他的政府的影响”。

40%的人认为应该弹劾特朗普，而42%的人认为不应该。

民调显示，两党对特朗普的态度截然不同，民主党人对特朗普的批评要比共和党人多得多。

到目前为止，这份报告似乎并没有说服很多人改变他们对总统在激烈的总统竞选期间的行为的看法，无论是他的核心集团与俄罗斯特工的不当接触，还是他后来试图干预联邦调查人员。

在自称熟悉穆勒报告的受访者中，70%的人表示，这份报告没有改变他们对特朗普或俄罗斯参与美国总统竞选的看法。只有15%的人表示，他们了解到一些改变了他们对特朗普或俄罗斯调查看法的东西，其中大多数受访者表示，他们现在更有可能相信“特朗普或他身边的人触犯了法律”。