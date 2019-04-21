怡保市长“失踪” 霹州政府将委任新市长

（早报讯）霹雳州行政议员杨祖强指出，怡保发生相信是历史上首次市长“失踪”事件，怡保市长赞里曼在三个月病假期满后依然“神隐”，连他本身直接找上市长家门都找不到人，这是一个“奇异”的事件。他表示，州政府已根据法律采取撤换行动，展开委任新市长程序。

掌管房屋及地方政府事务的杨祖强昨日为霹雳一个房地产展览主持开幕后，接受记者询问时受指出，新市长人选目前已进入委任程序，相信近期可走马上任，但“近期”是指多长期限，他表示必须看程序耗时多长，因此不便透露。

“无政府状态” 已有一段时间

“市长失去踪影，也没有致函行政议员说他病了，州政府对此不知情；一开始我们没有收到任何公函指他请假，大约在一两个月后才收到病假申请函，而且这信函没有交到我手上，我是由州政府大厦的地方政府局秘书告知。”

杨祖强表示，他曾就此事问过怡保市政厅，获得的回应也是“不知道”。他本身曾经找上市长家也无法找到人，也不知道市长是什么病。因此，根据程序，三个月病假期满后，州政府唯有采取行动解决问题。

“由于病假期限已满，因此我们不再需要其他公函来进行下一步行动，除非市长再致函要求延长期限，但我们没有收到任何信函。”

赞里曼最后一次出席公开活动是去年8月怡保市政厅举办的国庆骑行活动，之后怡保市政厅的常月会议，都由其他市议员代表主持。

现年51岁的赞里曼是于2015年7月1日出任怡保市长。杨祖强指出，赞里曼的任期原本已被延长两年至2020年，正常状况下他将会继续担任市长，但因他离奇失踪，只好委任新市长。