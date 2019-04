斯里兰卡今天多处教堂和酒店发生爆炸袭击已造成160人受伤,至少52人死亡。

据法新社报道,斯里兰卡警方说,首都科伦坡一所教堂和三家豪华酒店遭到爆炸袭击,首都外则有两间教堂遇袭。由于今天是基督教的复活节,当时教堂内有许多教徒正在参加复活节仪式。

24 killed

200 injured

in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8