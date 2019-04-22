新研究称可通过基因评分获知肥胖风险

（早报讯）一个国际团队开发出一套通过基因检测评估肥胖风险的评分系统，单靠一个分值就可预知肥胖风险。

研究人员分析了超过30万人基因中约210万种常见基因变异，在综合考虑这些变异可能对体重产生的影响后，开发出一套名为“多基因风险评分”的肥胖风险评分系统。

随后，研究人员用另外约30万人的数据验证这套评分系统。结果显示，肥胖风险评分最高的那部分成年人中，有83%的人确实超重或肥胖，17%的人体重正常，0.2%的人体重过低。

研究还显示，肥胖风险评分最高的成年人，平均比评分最低的成年人重13公斤；而前者重度肥胖的风险是后者的25倍。

另一个令人吃惊的结果是，评分反映出的肥胖风险在生命早期已十分明显。大约3岁时，评分不同的人体重差异开始变得显著。到18岁时，评分最高的人平均比评分最低的人重12公斤。

论文作者之一、美国马萨诸塞综合医院研究人员凯西雷森说，评分结果不仅关乎体重，如果一个人肥胖风险较高，那么患心脏病、中风、糖尿病、高血压等疾病的风险也会提高。如果在儿童时期就通过基因检测获知肥胖风险，或许有助于父母和医生尽早干预。

不过，这种依据基因评估肥胖风险的方法也引来不少争议。有专家认为，决定一个人胖瘦的不只是基因，还包括饮食、运动等环境因素，单凭基因检测无法准确预测肥胖风险。检测结果或许有助减少某些肥胖案例，但也可能使某些肥胖风险高的人怪罪基因，从而自暴自弃，更没有动力改变他们不健康的生活方式。

这研究的论文已刊登在美国《细胞》杂志上。