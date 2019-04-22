斯里兰卡解除宵禁 公车火车恢复运行

（早报讯）路透社报道，斯里兰卡于周一（22日）上午6时（新加坡时间8时30分）解除宵禁。斯里兰卡政府在星期天发生连环爆炸后宣布，从当天傍晚6时至周一早上6时实行宵禁。

另据英国《卫报》，斯里兰卡的公车与火车已恢复运行，但机场还是一片混乱，乘客只能通过电视新闻获取最新消息。

4月21日复活节当天，斯里兰卡发生连环炸弹爆炸案，三座教堂和四家酒店先后遇袭，另有一所民宅在警方进入搜查时发生爆炸。至今，连环爆炸已夺走290条人命，另有超过500人受伤。斯里兰卡警方已逮捕24名涉案嫌疑人。