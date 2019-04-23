兰卡恐袭早有预警情报 政治内斗误事

（早报讯）斯里兰卡连环爆炸恐袭造成近300人丧命，兰卡官员表示，早在本月初就掌握国外提供情报和可疑名单，当局却无动于衷。斯里兰卡政坛分裂，可能成了无法阻止悲剧的主因。

中央社报道，印度和美国情报单位本月初已告知斯里兰卡当局可能有恐袭，维安部门官员收集的备忘录还列出嫌犯名单。在爆炸发生前，情报单位的警告只增不减，却未能避免悲剧。

斯里兰卡卫生部长塞纳拉特尼说：“多个外国情报单位事先已警告这起攻击，事后逮捕的嫌犯也有的被列在情报报告中，有些报告里的名字则已因发动自杀式袭击而身亡。”

美国有线电视新闻网（CNN）认为，虽然目前仍不清楚预警情报为何未受到重视，但斯里兰卡总统西里塞纳去年试图拔除总理维克勒马辛哈，换成自己的人马，导致国内爆发宪政危机或是关键因素之一。在最高法院介入下，维克勒马辛哈去年12月复职，但政府存在严重分歧。

斯里兰卡经济改革部长德席尔瓦告诉CNN，对于当局所获得的警告，维克勒马辛哈“完全被蒙在鼓里”。

塞纳拉特尼则透露，维克勒马辛哈自去年12月就被国家安全会议排除在外，即使在恐袭发生后，国家安全会议成员也拒绝出席维克勒马辛哈召开的会议。他说：“我想这大概是全世界唯一不受国家总理使唤的国安会。”