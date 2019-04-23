美药管局呼吁民众信任麻疹疫苗

（早报讯） 疫苗接种不足导致麻疹近来在美国多地卷土重来。美国食品和药物管理局22日发布新闻公报强调，多项大规模医学研究早已确认，麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗(MMR疫苗)是安全、有效的，而且接种这一疫苗与自闭症没有关联。

新华社引述公报说，药管局对于麻疹及腮腺炎在美国多地再度传播表示严重关切，这类疾病通常通过给幼儿接种疫苗就可有效预防。

该机构提示，像其他医疗药品一样，MMR疫苗可能会在有些人身上产生一些副作用，但通常都是很轻微、一过性的。家长如果对副作用有担心，应该咨询医疗卫生人员，客观认识接种疫苗的益处和风险，了解不及时接种的后果。

MMR疫苗在美国已经获批使用长达近50年。此前得益于这种疫苗的大规模接种，美国在2000年宣布消灭了麻疹。但由于近年来接种率不足，近期加利福尼亚州、密歇根州、华盛顿州、新泽西州、纽约州都出现了麻疹病例增多的现象。

麻疹是一种具有传染性的病毒性疾病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可引发肺炎等症状，甚至致人死亡。目前尚无特效药物，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。

据美国疾病控制和预防中心的监测，今年截至4月19日美国已确诊626例麻疹病例。除麻疹外，还有多地报告了腮腺炎病例。

“反疫苗”运动近年来在一些西方国家抬头，该运动经常引用的一个证据是一项20年前的研究结论，即MMR疫苗与自闭症之间可能存在联系。但这项研究后来证实有严重错误，发表论文的学术刊物已对其撤稿。