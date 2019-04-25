受坠机事件影响 波音净利润下降13.2%

（早报讯） 美国波音公司受两架737 MAX喷气式飞机接连发生坠机事故的影响，本季营业收入和净利润双双下滑。

中新社报道，美国波音公司24日公布了2019年第一季度财务报告。报告显示，波音公司第一季度营业收入为229亿美元（321亿新元），同比下降2％。第一季度净利润为21.5亿美元，同比下降13.2％。

报告还指出，由于该企业正在对737 MAX喷气式飞机的自动安全功能进行软件修复，本季度波音公司成本至少增加了10亿美元。

继两架737 MAX客机接连发生坠机事故，造成346人丧生，该机型特有的自动安全功能--防失速自动化系统（MCAS）已成为空难事故的调查重点。

两起事故的初步调查均显示，MCAS在只接收一个迎角传感器数据的情况下，可能取得了错误的迎角数据，致使飞机持续反复压低机头，造成飞机失控俯冲，直至坠毁。

截至目前，该机型仍在全球范围内遭遇禁飞。波音公司虽仍在生产737 MAX飞机，不过，已宣布暂停交付。报告指出，该企业第一季度交付了149架商用飞机，低于去年同期的184架。该企业商用飞机营业收入为118亿美元，同比下降9%。

目前737 MAX飞机交付重启的时间无法确定，运营商复飞的条件仍不成熟，波音公司决定，撤回此前对2019年所作的年度收益预测。