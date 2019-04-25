世卫组织：5岁以下孩童屏幕时间应少过1小时

（早报讯） 世卫组织在发布的一份报告中称，五岁以下的儿童应该少花时间看屏幕，多花时间进行互动式非屏幕活动。

世界卫生组织（世卫组织）24日发布一份名为《世界卫生组织：为了健康成长，儿童需要少坐多玩》的报告，其专家小组为5岁以下儿童的身体活动、久坐行为、以及睡眠时间和质量制定了新指南，对儿童睡眠不足，以及坐着看屏幕，或被限制在椅子和婴儿车上的时间对幼儿所产生的影响。

该组织表示，五岁以下儿童要想健康成长，必须减少坐下来看屏幕，或被限制在婴儿车和座椅上的时间，应当获得更高质量的睡眠，并有更多的时间积极玩耍。

世界卫生组织担心，5岁以下儿童过多的屏幕时间与久坐行为相结合会导致睡眠不足和活动水平低下。

世卫组织总干事谭德塞博士说：“实现人人健康意味着，从人生一开始，就要做对其健康权最有利的事情。幼儿期是一个快速发育的时期，也是可以调整适应家庭生活方式以促进健康收益的时期”。

世界卫生组织建议

婴儿（不足1岁）应：

·每天多次以多种方式进行身体活动，特别是通过互动式地板上游戏；多则更好。对于尚不能自主行动的婴儿，这包括在清醒时每天至少30分钟的俯卧位伸展（肚皮时间）。

·受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上）。不建议屏幕时间。坐着时，鼓励与看护人一起阅读和讲故事。

·保持14-17小时（0-3个月大）或12-16小时（4-11个月大）的优质睡眠，包括打盹。

1-2岁的儿童应：

·在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，包括中等到剧烈强度的身体活动，全天分布；多则更好。

·受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车、高脚椅或缚在看护者的背上），也不可长时间坐着。对于1岁儿童，不建议久坐不动的屏幕时间（如看电视或视频，玩电脑游戏）。2岁以上儿童，久坐不动的屏幕时间不应超过1小时；少则更好。坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。

·保持11-14小时的优质睡眠，包括打盹、有规律睡眠和唤醒时间。

3-4岁的儿童应：

·在各种强度的身体活动中花费至少180分钟，其中至少包括60分钟的中等到剧烈强度身体活动，全天分布；多则更好。

受限时间每次不超过1小时（例如手推童车/婴儿车），也不可长时间坐着。久坐不动的屏幕时间不应超过1小时；少则更好。坐着时，鼓励与看护者一起阅读和讲故事。

·保持10-13小时的优质睡眠，可包括打盹、有规律的睡眠和唤醒时间。