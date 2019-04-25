滴滴出行召车服务东京大阪推出

（早报讯） 软银（Softbank）和滴滴出行的合资公司“滴滴日本出行”（DiDi Mobility Japan）宣布将在日本推出了出租车的网约车服务。

新华社报道，滴滴日本出行公司24日在东京宣布，正式在东京、京都两地启动出租车召车服务。该公司去年9月已在大阪启动出租车召车服务，至此滴滴完成了对日本东京、大阪两大城市圈的覆盖。公司也望在2019年度内还将在北海道、兵库县、福冈县等10个城市开启该服务。

滴滴日本董事菅野圭吾在当天的发布会上表示，滴滴引入先进的车队管理和调度系统，有效提高了司机的接单效率和收入。截至2019年3月，滴滴在大阪的合作车队数量约40家，为上线初的3倍，业务平均月增长60%，受到出租车公司和乘客好评。

副社长林励表示，除了为出租车公司引入数字调度技术，滴滴也不断了解日本市场用户需求和消费习惯。滴滴国际版应用程序已与谷歌地图和日本雅虎合作，本地用户可在这些应用程序上直接叫车。

滴滴日本打通了中日漫游服务，中国游客可在日本打开滴滴国内版应用程序直接呼叫出租车。滴滴日本还为中国游客提供应用程序内中日文字实时互译功能，并设置全天候中文客服及配备支付宝和微信支付功能。