研究：东南亚干旱未来或更频繁和严重

（早报讯） 根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会和东南亚国家联盟最近所做的联合研究，东南亚国家如果现在不采取行动建立干旱抵御能力，该地区的干旱在未来可能会变得更加频繁和严重。

联合国网站24日报道，这份题为《为干旱年份做好准备：在东南亚建立抗旱能力》的报告显示，目前东南亚几乎所有国家都在经历持续的干旱。在柬埔寨、菲律宾、泰国和越南，干旱已经产生了非常强烈的社会和经济影响。

中国新闻社引述报告称，东南亚地区干旱的影响对穷人造成的打击最大，加剧了不平等，并使土地退化，还增加了暴力冲突的可能性。在大量人口依赖农业的国家，干旱具有特别大的破坏性。在过去30年中，干旱影响了东南亚6600多万人口。然而，由于旱情发展缓慢，对旱情往往报告不足，监测不足，因此对干旱影响进行的估计往往较为保守。这项研究指出，未来东南亚的旱情可能会更糟。随着气候变化，更多地区可能会蒙受极端恶劣的后果。

联合国亚太经社会执行秘书阿里沙赫巴纳指出，更多的干旱年份是不可避免的，但更多的痛苦是可以避免的，现在及时干预可以减少干旱的影响，保护最贫穷的社区，让社会更加和谐。

报告建议在国家和区域范围内提高对干旱的抵御能力，这需要对干旱进行更好的预测，并以更有效的形式进行应对。报告指出了三个优先干预领域：加强干旱风险评估和预警服务、促进风险融资工具以确保社区免受缓慢旱情的影响、提高人们适应干旱的能力。