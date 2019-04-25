把脑信号“译”成语音 新技术有望帮助失语人士

（早报讯） 美国一组研究人员开发的一种新技术可根据探测到的大脑神经信号合成语音，有望在未来使丧失语言能力的人重新获得自主“说话”的能力。

新华社报道，不少因疾病丧失语言能力的人需依赖特定设备与外界沟通，比如已故著名科学家霍金靠面部肌肉的活动来操作一种设备上的光标，以选择字母并表达想说的话。不过，这类设备的效率和准确度仍偏低。

英国期刊《自然》24日在线发表的此项研究的报告说，美国加利福尼亚大学旧金山分校一个团队尝试根据大脑神经信号来合成语音。他们选择了五名因疾病治疗需要在脑部临时植入电极但语言能力完好的病人，让他们大声阅读几百个句子，并记录下这期间他们大脑中与语言有关区域的活动情况。

基于这些数据，研究人员设计出一套系统，能够先将脑部神经信号转化成虚拟的声道活动，最终输出语音数据。

研究人员把这套系统合成的语音播放给一些人试听，结果显示他们能较好地识别大部分语句。

报告通讯作者、加利福尼亚大学旧金山分校张复伦教授在邮件中告诉新华社记者：“我们设计的这个方法是基于虚拟人体声道的概念，因为所有人都要通过声道来发音，我们希望这项技术未来能够在不同语言中获得广泛应用。”

据介绍，研究团队还在尝试利用密度更高的电极阵列以及更先进的人工智能算法，以进一步提升这个系统合成语音的效果。