工厂停产 旅客却步 兰卡旅游业损失或达15亿美元

（早报讯） 斯里兰卡财政部长周五指出，斯里兰卡担心，蓬勃发展的旅游业可能下滑多达30％，上星期日的致命袭击案可能使得旅游业损失达15亿美元（20.43亿新元）。

法新社引述兰卡财政部长曼加拉·萨马拉维拉（Mangala Samaraweera）对记者的讲话说：“旅游业所受影响将是最严重的……我们预计，抵境旅客将减少30％，这意味着外汇损失约达15亿美元。”

另据中国新闻社报道，原本有许多日本游客计划利用长假前往斯里兰卡，但接待日本游客的旅游社担忧会出现大量退订。还有一些企业被迫让工厂临时停工。斯里兰卡政府已宣布进入紧急状态，恐袭的影响或将长期化。

在该国大型旅行社负责日本业务的木村洋介(51岁)从21日爆炸恐袭发生后就一直忙于应对计划前往当地的团队客人。该旅行社的订单主要来自日本的大型旅行社，截至6月已接到近200单，其中七成集中在长假期间，预计有九成以上的预定会取消。

木村哀叹道：“正因为外国游客入住的高级酒店也遭到袭击，影响十分巨大。”他表示以前还策划过面向日本高中生等的旅游项目，但“未来几年大概难以实施”。

另据当地日资企业相关人士透露，受宵禁影响，出现了工厂无法正常开工被迫停产的情况。日本贸易振兴机构(JETRO)科伦坡事务所所长丝长真知估计称：“今后一年日企将难以进行大规模投资。”

最大城市科伦坡的一名男性居民家住在发生爆炸的高级酒店附近，上班途中一直步行路过现场。他表示“恐惧感可能暂时无法消除”，但斯里兰卡“经济持续增长，世界遗产等旅游资源也很丰富，今后仍会继续发展”，祈愿早日恢复平静。