卵巢大过常人 乌干达女子养育38个子女

（早报讯） 乌干达一名女子玛莉恩养育着38个孩子，她曾失去六个孩子，生活已是艰苦，她的丈夫竟然在三年前抛妻弃子，留下她独立抚养孩子。

《星岛日报》报道，现年39岁的玛莉恩（Mariam Nabatanzi）自12岁结婚后，第一年就生下双胞胎，接着又有五个双胞胎、四对三胞胎、五对四胞胎，对于自己容易受孕的体质，玛莉恩曾到医院求诊，当时医生表示，因为卵巢比一般人大，所以吃避孕药有健康风险。

在玛莉恩生产的岁月中，曾经失去过六个孩子，无止境受孕让她成为夫家的负担，丈夫最后抛妻弃子，丢她一人照顾孩子。

玛莉恩接受访问时说，如今她所有时间只能照顾孩子壬和工作，才有办法撑起一个这麽大的家庭。23岁的长子伊凡（Ivan Kibuka）表示，妈妈相当辛苦的赚钱，但当钱用完时，他在念中学时期辍学工作来分担家计。

玛莉恩一家39口住在四个只有水泥牆、打通铺的地方，年纪较长的孩子要负责照料年幼的孩子，她表示：“即便生活在困苦，都不曾想过要放弃孩子，因为我自己有过艰难的童年，所以最大的愿望，是希望他们都能快乐长大。”

法新社报道，玛莉恩出生三天后，她母亲便抛下她和五个兄姐以及她的父亲。她父亲后来再娶。在她七岁那一年，她的继母把毒草混在食物里，毒死了她的兄姐。她当时在亲戚家，逃过死劫。