欧盟呼吁驳斥有关疫苗的虚假信息

（早报讯）最新调查显示，不少欧洲人对疫苗存有误解。欧盟委员会周五（26日）表示，应继续采取措施提高疫苗接种率、驳斥有关疫苗的虚假信息。

由民调机构“欧洲晴雨表”开展的一项调查显示，尽管大部分欧洲人知道疫苗接种是有效预防传染病的方法，但有多达48%的欧洲人错误地认为疫苗会经常导致严重副作用，有38%的欧洲人认为接种疫苗后反而会诱发疫苗本应预防的疾病。

欧盟委员会副主席卡泰宁在周五发表的一份声明中说：“这意味着我们提升疫苗覆盖、对抗疫苗虚假信息的工作还远不能结束。”

这份声明说，接种疫苗是迄今最成功的公共卫生措施之一。疫苗不仅预防疾病、挽救生命，同时也降低卫生保健开支。过去两个世纪，疫苗始终被证明是有效的。但不幸的是，近年来一些国家和地区疫苗接种不足，很多可以通过疫苗预防的疾病不断暴发。世界卫生组织还将“疫苗犹豫”列为今年全球健康面临的十大威胁之一。

新华社报道，“反疫苗”运动近年来在一些西方国家抬头，该运动经常引用的一个证据是一项20年前的不实研究结论，即麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗（MMR疫苗）与自闭症之间可能存在联系。但这项研究后来被证实有严重错误，发表论文的学术刊物已对其撤稿。目前并无科学证据表明MMR疫苗与自闭症之间存在关联。

据悉，欧盟委员会和世卫组织将于今年9月在布鲁塞尔举办“全球疫苗峰会”。