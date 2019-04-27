研究：食品添加剂丙酸盐或是“代谢破坏者”

（早报讯）一个国际研究团队最新发现，丙酸盐（propionate）这种广泛用于烘焙食品及人造香料的食品添加剂，可能会破坏人体新陈代谢，增加患糖尿病和肥胖症的风险。

美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院等机构研究人员在新一期美国期刊《科学·转化医学》上发表报告，介绍了这种常用来防腐的添加剂可能带来的健康风险。

研究人员还说，目前美国食品和药物管理局认为丙酸盐是一种安全的食品添加剂，但此次他们的新研究表明，有必要进行更深入调查并寻找可能的替代添加剂。

新华社报道，他们进行的动物实验显示，小鼠食用丙酸盐后，交感神经系统被迅速激活，多种激素水平上升，这使小鼠肝细胞产生更多葡萄糖，进而导致血糖升高。研究还发现，长期少量食用丙酸盐的小鼠体重会逐渐增加，并出现易导致糖尿病的胰岛素抵抗。

研究人员还对14名健康人开展对照试验，受试者分为两组，其中一组的餐食中添加1克丙酸盐，另一组添加安慰剂。结果显示，进餐后不久，丙酸盐组受试者血液中的去甲肾上腺素水平显著升高，胰高血糖素等激素水平也有所增长。这表明丙酸盐可能会作为“代谢破坏者”，增加人类患糖尿病和肥胖症的风险。

研究人员表示，近50年来，全球糖尿病和肥胖症发病率急剧上升，这与饮食等因素密切相关，而食品中添加的各种化学物质值得关注。很多化学物质对代谢的长期影响并没有经过详细测试，了解这些物质如何在分子和细胞层面影响机体代谢，可能有助制定简单有效的应对策略，解决糖尿病和肥胖症高发问题。