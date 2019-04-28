马哈迪指柔佛王储是“小人物”

（早报讯）马来西亚首相马哈迪与柔佛王储依斯迈继续你来我往互不相让。依斯迈日前指换足球教练“不如换首相”后，马哈迪星期日指依斯迈只是“小人物”， 并指历史证明王储也能被取代。

据“当今大马”报道，社交媒体最近流传的一则视频显示，依斯迈拥有的柔佛达鲁达格敬足球俱乐部（JDT）周三（24日）亚洲足球冠军联赛（亚冠）比赛以0比1的分数输给中国山东鲁能泰山足球俱乐部。

依斯迈当时乘车准备离开柔佛拉庆体育馆时，一些球迷对著坐在车子高喊：“换掉（达鲁达格敬足球俱乐部）教练（莫拉）。”视频显示车子此时突然停下，依斯迈开窗伸头回应：“换掉莫拉，不如换掉首相。”

马哈迪沉默多日后，今天在北京出席第二届“一带一路国际合作高峰论坛”后返国前告诉马国媒体，过去曾发生王储被弟弟取代的事，因此王储可以替换，但只有人民可以换首相。

马哈迪说：“首相只有人民可以替换。他（柔佛王储）或许觉得自己是大人物，其实只是小人物。若要我下台，就通过选票扳倒我吧。”

此外，马哈迪领导的土著团结党最高理事莫哈末拉菲克发布声明表示，依斯迈应该尊重人民选出的政府，这个民选政府也选择马哈迪成为首相。

莫哈末拉菲克强调，王室等各方都必须尊重人民上届大选的选择。他说，柔佛王储若尊重人民的选择，人民也会尊重柔佛王储。他表示，马来西亚奉行君主立宪制，王室权力受制于宪法。