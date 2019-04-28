委内瑞拉正式退出美洲国家组织

（早报讯）委内瑞拉政府27日宣布，已完成退出美洲国家组织的所有规定程序，从即日起彻底脱离这个“屈从于美国利益”的地区组织。

新华社报道，委内瑞拉总统马杜罗当天在个人推特账户上表示，美洲国家组织是一个不遵守民主原则和国际法的干涉性组织，是美国政府的“殖民部门”。委内瑞拉不会成为任何帝国的殖民地，因此“我们和美洲国家组织说再见，并且永远不会回来”。

当天上午，上万名委内瑞拉政府的支持者在首都加拉加斯举行大型游行活动，庆祝国家正式退出美洲国家组织。

委内瑞拉外长阿雷亚萨在游行活动讲话中说，委内瑞拉按照人民的意愿彻底离开了美洲国家组织。阿雷亚萨指责美国对委实施经济封锁，阻止委政府购买药品、食品和其他必需品，并公开将美洲国家组织作为对委发动政变的平台。他呼吁拉美和加勒比地区国家团结一致并继续推进地区一体化进程，以应对“帝国主义威胁”。

美洲国家组织是美洲的区域性组织，总部设在美国华盛顿。委政府是于2017年4月27日正式启动退出该组织的程序。

今年1月23日，委内瑞拉反对派领袖瓜伊多宣布自己为“临时总统”，美国和一些拉美国家随即对他表示支持。为逼马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压。

4月9日，美洲国家组织任命委反对派指定的古斯塔沃·塔雷为委方代表，委政府指责该做法违反国际法和《美洲国家组织宪章》。