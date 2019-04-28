法塔赫呼吁哈马斯结束分裂 对抗美国“世纪协议”

（早报讯）巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）28日呼吁巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）采取实际行动结束分裂，以便形成全国阵线应对美国的所谓中东和平“世纪协议”。

新华社报道，法塔赫中央委员会秘书长吉卜里勒·拉朱卜当天发表声明，要求哈马斯采取实际行动建立一个全国阵线，致力于在1967年边界基础上建立一个以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国、实现巴勒斯坦难民回归。

拉朱卜说，哈马斯首先应该做的，就是结束分裂、取消其在加沙地带的所有政权形式，确保巴勒斯坦政府重返加沙地带作为巴勒斯坦全民的政府行使职权。

哈马斯政治局领导人哈尼亚27日说，巴勒斯坦各方应团结起来形成全国统一意见，以应对美国的所谓中东和平“世纪协议”。哈马斯坚决反对“世纪协议”，并竭尽所能支持全民反对“世纪协议”的立场。

美国总统特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”设想，以推动巴以双方实现最终和平。美总统国际谈判特别代表格林布拉特近期暗示该计划将不包括“以1967年边界为基础建立两个国家”的内容。

巴勒斯坦多次表示不会接受这一协议，因为它将耶路撒冷问题、巴难民问题和犹太人定居点问题排除在谈判之外。