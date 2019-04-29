压力大时吃垃圾食品更易变胖

（早报讯）压力大时特别想吃垃圾食品放纵一下？这可能是一种“双重灾难”。一项最新动物实验研究发现，同样在进食高热量食物的条件下，那些承受较大压力的小鼠要比无忧无虑的小鼠更快速地变胖。

澳大利亚加文医学研究所研究人员在新一期美国《细胞·新陈代谢》杂志上发表报告说，他们分析了小鼠大脑的不同区域，发现上述现象由大脑中胰岛素控制的一种分子通道机制造成。

大脑中控制进食的脑区主要为下丘脑，而处理焦虑等情绪反应的脑区是杏仁核。研究人员发现，杏仁核会产生一种被称为神经肽-Y的分子，这种大脑在应对压力时自然产生的分子会刺激进食，从而导致体重增加。当把杏仁核脑区的这种分子产生通道关闭后，不管小鼠有无心理压力，吃同样热量食物时，增肥速度都一样。

对产生神经肽-Y分子的神经细胞进一步分析发现，这种细胞上也有胰岛素受体。正常情况下，身体在餐后会分泌胰岛素，帮助细胞从血液中吸收葡萄糖并向下丘脑发送“吃饱了”的信号。此次研究发现，长期压力本身只会使小鼠的胰岛素水平略有提高，但一旦与高热量食物结合，小鼠血液胰岛素水平就会是没有压力且正常饮食小鼠的10倍。

研究还显示，杏仁核中胰岛素水平长期偏高会让神经细胞对胰岛素的敏感度降低，反过来促进神经肽-Y分子的水平，从而增加食欲并降低身体正常消耗能量的能力。