马最大棕油业者进军中国榴梿市场

（早报讯）马来西亚最大棕油业者联邦土地发展局正式宣布进军中国榴梿市场。这是马来西亚政府积极推动当地榴梿输往中国以来，首次有政联公司参与榴梿种植业。

联邦土地发展局（联土局、Felda）的子公司联土局环球投资控股（FGVH）总裁哈里斯周一发布声明表示，将与马来西亚上市公司林蓬岸种植（PLS）在中国的子公司PLS种植有限公司合作种植销往中国的榴梿。林蓬岸种植今年初收购榴梿果商杜来水果（Dulai Fruits）七成股权，成为首家进军榴裢种植业的上市公司。

哈里斯说，FGV与PLS周一在北京的第二届“一带一路国际合作高峰论坛”签署合作意向协议 。他说，FGV将拨出约1398公顷土地种植榴梿。这样的种植面积相当于宏茂桥（1394公顷）或约1398个标准足球场。

哈里斯指出，这项合资企业是FGV的策略之一。他说，FGV希望有效利用因不适合种植油棕及尚未开发土地，种植其他经济作物以增加收入。

马来西亚是全球三大棕油生产国之一。但棕油近年来由于环保等问题导致欧美国家抵制而造成价格大跌，当局因此多次建议油棕小园主改种榴梿。

马国油棕目前每公吨约2400令吉（约800新元），平均每公斤约2.4令吉。但猫山王等名种榴梿每公斤则可超过100令吉。许多小园主近年来都不再种植油棕而改种榴梿。