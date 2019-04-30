25年来新高 美国麻疹病例突破700人

（早报讯）美国麻疹疫情严重，截至本月26日，美国境内已确认704例麻疹病例，是1994年以来的最高值。

美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据显示，这704例麻诊病例分布在22个州。疫情最严重的是纽约州，纽约市确诊病例达到390例，纽约州洛克兰德县确诊病例202例，两地病例占全美病例总数约84%。密歇根州目前确诊43例，加州确诊38例。

1994年，美国麻疹疫情爆发，共确诊963例麻诊病例。2000年，美国宣布在全美范围内消灭了大规模麻疹疫情。

媒体报道指出，美国近年来的反疫苗运动是导致此次麻疹疫情大规模爆发的重要原因。《纽约时报》称，目前确诊的704例病例中，超过500人没有接种麻疹疫苗。

《华盛顿邮报》则报道，大部分麻疹患者生活的社区往往因宗教或文化因素，导致疫苗接种率偏低。纽约市疫情最严重的布鲁克林区威廉斯堡就是一个正统派犹太人（Orthodox Jews）聚居区。

麻疹是一种由病毒引起的、传染性极强的严重疾病，主要通过空气传播，症状包括全身红疹、发烧、咳嗽等。在20世纪80年代以前，全世界每年约260万人死于麻疹，麻疹疫苗的普及大大减少了发病率。