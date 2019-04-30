换瓦姆比尔自由 前特使：美同意付朝270万

（早报讯）美国前朝鲜特使尹汝尚（Joseph Yun）周一（29日）证实，美国曾同意支付200万美元（约270万新元）给朝鲜，以换取美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）获得释放。他指出，美国应该遵守这项承诺。

22岁的瓦姆比尔是弗吉尼亚大学学生，2015年12月随旅行团赴朝旅游，被朝方以从事反朝敌对活动为由逮捕，遭判处15年劳役。他于2017年6月13日获得释放返美，但6天后在医院中病逝。

《华盛顿邮报》此前报道，美国政府曾经签署文件同意支付朝鲜200万美元，做为瓦姆比尔的医疗费用。

2017年前往朝鲜把瓦姆比尔接回国的尹汝尚证实，朝鲜当时交给他一份200万美元的医疗帐单。

尹汝尚告诉美国有线电视新闻网（CNN），他打电话给当时的国务卿蒂勒森，相信他直接获得了总统特朗普的许可，因为蒂勒森“很快回复我说可以，去签（文件）吧”。

特朗普后来表明，美国一分钱都没有付，但尹汝尚指出，特朗普的决定意味着美国政府应该付钱。

他说：“如果你签署了，如果美国政府对另外一国政府做了承诺，就应该付钱。我的看法肯定是我们应照做，实现承诺。”

至于一开始该不该签署文件，尹汝尚说，这是另外一个问题。