高盛：检讨招聘与晋升政策

（早报讯）美国投资银行高盛集团总裁大卫所罗门表示，高盛正努力检讨招聘和晋升政策，以缓和一个马来西亚发展有限公司弊案的冲击。他说，高盛“花了很多时间反省”如何聘用前高盛前东南亚区董事长雷斯纳和银行家黄宗华。

大卫所罗门接受美国财经电视台CNBC访问时表示，高盛将认真反省为何公司雇用的人、在公司晋升并成为合伙人后，结果却变成罪犯。

高盛被指在2012年至2013年期间，为一马公司安排发售三批总值65亿美元（约88亿新元）债券时，收取近一成或约6亿美元佣金，比一般1%至2%的抽佣率高了好几倍。涉案者也被指在发行债券时，不当挪用总额27亿美元资金而遭马来西亚政府和美国司法部调查。

大卫所罗门今年1月16日为高盛前东南亚区董事长雷斯纳涉及一马公司弊案而向马国人民道歉，但他指高盛当时也遭雷斯纳及马来西亚前政府高官欺骗。

马来西亚前首相纳吉次日回应大卫所罗门的说法时表示，照顾一马公司利益是高盛的责任，因为一马公司付钱给高盛办事。纳吉目前被控39项与一马公司弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名，涉案总金额66.78亿令吉。

财政部长林冠英1月18日指大卫所罗门的道歉无济于事，并重申高盛必须赔偿75亿美元。高盛曾表示，可能由于一马公司案损失18亿美元，林冠英公布的数额比高盛的说法多了超过三倍。一马公司丑闻发生后，高盛“间接”承认罪行而导致其股价在去年暴跌7.5％至7年最低点。高盛周一股市收盘时的股价为203.08美元。