明仁天皇退位 日本各界名人献祝福

（早报讯）新旧日皇即将交替，日本举国欢腾。日本各界名人纷纷在社交媒体上，对即将退位的明仁天皇和美智子皇后献上感言和祝福。

东网报道，曾是昭和年代王牌球员的软银集团职业棒球队会长王贞治，今年2月获邀入宫参加茶会，当时日皇明仁对他说：“请把棒球继续发扬光大。”王贞治认为，与明仁伉俪同年代的人，会把棒球和相扑视作运动的同义词，所以明仁的意思是叫棒球界把这运动搞得更亲民，召集更多人一同来玩。

对于退位后的明仁天皇和美智子皇后，王贞治表示，“他们太辛苦了，应该好好休息一下，并尝试一些至今没有机会做的事，尽量悠闲的享受人生。”至于即将成为新日皇和皇后的德仁皇太子和皇太子妃雅子，王贞治希望他们能抽空到棒球场看看。

日本知名历史评论作家保坂正康曾被明仁伉俪召见，对于明仁伉俪探访灾区之举，保坂认为他们的心意已传达给正在受苦的人。这造就明仁伉俪与平民之间一种平成独有的气氛。保坂指这气氛就是平成的财产：“我希望这份财产能像遗产般，传到新的时代。”

2011年度女子足球世界杯国家队队长泽穗希带领球队夺标，她曾获邀入宫参加园游会并面见明仁天皇和美智子皇后。她认为，明仁天皇对女足世界杯十分关注，对此感到极之荣幸。

今年的宫内茶会，已为人母的泽穗希也是座上嘉宾，她对于皇后美智子突然问起她家中孩子的情况，印象最为深刻。泽穗希寄语更多运动员在令和新年代更加活跃，希望人人都得到幸福。



