委内瑞拉局势紧张 民众与军方冲突造成69人伤

（早报讯）委内瑞拉局势紧张，自封总统的反对派领袖瓜伊多获得少数军人支持，周二（4月30日）呼吁军方推翻现任总统马杜罗；民众在首都加拉加斯聚集声援，军方出动军车撞向人群，消息指冲突造成至少69人受伤。

东网引述外媒报道说，目击者指变节士兵曾跟政府军驳火。当局指他们正阻止由一小撮变节军人发动的政变企图。

瓜伊多号召民众在首都一个空军基地附近高速公路聚集声援。示威民众数量急增，不少人挥动委内瑞拉国旗。军人施放催泪弹，企图驱赶示威者。其后有军车撞向示威人群，部分人受伤。示威者以巴士阻塞公路，并放火焚烧。

马杜罗称军方领袖会完全效忠于他，但已有25名委国军人周二到巴西驻加拉加斯的大使馆寻求庇护。

支持马杜罗政权的俄罗斯，要求激进的反对派退下及不要使用暴力。联合国秘书长古特雷斯则呼吁各方尽量克制。

瓜伊多获美国支持，美国总统特朗普周二在社交网站发文，扬言美国支持委内瑞拉人民以及他们的自由，又声称自己紧密关注委国局势。

美国国务卿蓬佩奥周二则指，马杜罗曾经打算离开委内瑞拉逃往古巴，但被俄罗斯劝阻。由14个美洲国家组成的利马集团表示，周五（3日）会召开紧急会议，讨论委内瑞拉局势。