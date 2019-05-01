德国承诺为伊拉克提供更多战后重建援助

（早报讯）德国总理默克尔30日在柏林总理府会见来访的伊拉克总理迈赫迪。默克尔承诺德国将给予伊拉克更多战后重建援助，并将继续帮助伊拉克训练安全部队。

新华社报道，默克尔在双方会见后的联合记者会上说，伊拉克政府能将国内不同的力量派别团结在一起，德国政府对此高度赞赏，德国将继续致力于伊拉克的和平建设。她同时表示，德国军队将继续帮助伊拉克训练安全部队，使其有能力在未来完全履行维护国家安全的职责。

默克尔表示，德国一直积极参与伊拉克事务，总共提供了17亿欧元（约26亿新元）的发展援助。

提及极端组织“伊斯兰国”日前发布的疑似该组织最高头目现身的视频，默克尔说，这个视频证明，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚虽然经历了军事失败，但并没有就此消失。

迈赫迪表示，伊拉克人民为打败“伊斯兰国”做出了巨大牺牲。上述视频显示，“伊斯兰国”已经破碎，其势力已被严格限制。伊拉克正在经历一段“和平时间”。

据伊拉克媒体30日报道，“伊斯兰国”29日通过其控制的媒体发布一段视频，疑似该组织最高头目巴格达迪现身，并在视频中承认“伊斯兰国”在叙利亚战事受挫，威胁发动更多“报复行动”。