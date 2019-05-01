美国媒体：美考虑将穆斯林兄弟会列为恐怖组织

（早报讯）美国多家媒体30日报道，美国政府正在考虑将埃及穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood）列为恐怖组织。

新华社引述外媒报道说，美国白宫发言人桑德斯在当天发给媒体的声明中说，总统特朗普已与其安全团队及中东多国领导人就此事进行磋商，“目前该项议程正在走内部程序”。

《纽约时报》援引匿名美国官员的话报道说，此项提议在特朗普政府内部引发激烈争论，国务卿蓬佩奥和白宫国家安全顾问博尔顿支持该决定，而部分国防部及安全官员则表示反对。此外，有前美国官员质疑穆兄会是否符合被美国列为恐怖组织的法律要求。

根据美方相关规定，美国金融机构将冻结被列为恐怖组织的机构在美境内资产、美国境内任何个人将被禁止为其提供支持、美国还禁止该组织相关人员入境。

据媒体报道，埃及总统塞西在本月上旬到访白宫时向特朗普提出将穆兄会列为恐怖组织的请求。

穆兄会是伊斯兰复兴运动的宗教组织，成立于1928年，历史上曾数次遭埃及当局解散。2011年，穆巴拉克下台后，穆兄会组建自由和正义党，参与埃及政坛角逐，最终自由和正义党主席穆尔西当选埃及总统。2013年7月，埃及军方解除穆尔西的总统职务后，穆尔西的支持者不断发起抗议示威活动。2013年12月，埃及过渡政府将穆兄会定为恐怖组织。