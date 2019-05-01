美国洛杉矶市提出绿色城市宏伟规划

（早报讯）美国西岸大城市洛杉矶市长贾希提宣布了一项旨在应对气候变化的绿色新方案，该方案有望带来重大的环境效益以及数量可观的中产阶级就业机会。

美国侨报网引述KABC新闻网的报道说，绿色计划将为洛杉矶市制定积极的环境目标，其中包括在2050年之前确保每栋建筑——包括住宅和企业建筑——都实现零排放。该计划还要求到2045年前建立一个由100%可再生能源供应的零碳电网，同时还要建立一个“就业内阁”，旨在到2050年创造40万个绿色就业岗位。

贾希提在Getty House举办的一次活动中说：“我们的计划将竭尽所能创造更多的普通就业、良好的中产阶级就业和工会就业机会，同时拯救地球和我们自身的健康。”

但抗议者认为，绿色新政将损害经济和就业，约1500名工人将因此失业。橙县建筑和建设贸易委员会执行秘书罗恩·米勒（Ron Miller）说：“我们已经在科技可能达到的范围内、以最快的速度向替代能源转变了。但是他们制定的绿色新政是根本无法实现的，所以这将损害经济。”

虽然工会工人抗议绿色新政，认为该项目太过激进，但环境保护组织“洛杉矶日出运动”则认为，还有近60万人居住在距活跃油井不到1/4英里的地方，而新政还不足以保护他们。