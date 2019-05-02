美司法部长否认曲解“通俄门”调查结果

（早报讯）美国司法部长巴尔在当地时间周三就“通俄门”调查在国会参议院司法委员会作证。这是自删节版“通俄门”调查报告公布以来，巴尔首次就此事公开发言。

中新社报道，在当日的听证会上，巴尔维护了司法部对联邦特别检察官穆勒“通俄门”调查报告的处理。他说，在3月24日司法部公布的报告中，没有“曲解”穆勒的原意，但司法部也不是在“概括”穆勒的报告。

他指出，对于总统特朗普是否妨碍司法一事，穆勒“不做结论”，而司法部有义务给出结论。

在巴尔24日公布的“通俄门”调查报告中，司法部的结论是针对特朗普妨碍司法的指控“证据不足”。该结论公布后，特朗普发文称“没有合谋、没有妨碍司法，完全免罪”。

不过，穆勒随后致函巴尔，对当局公布的调查报告主要结论提出不满。穆勒说，巴尔的主要结论未能完整传达“通俄门”调查报告的“内容、本质和主旨”，导致公众对该调查的核心内容“产生困惑”。

对此，巴尔在听证会上表示，他没有说“将总统免罪”，特朗普是否有罪应让公众自己判断。结论只是表明“没有足够证据证明总统应以妨碍司法罪而被起诉”。

不过，多位国会民主党议员指责巴尔“对国会说谎”。参议员范霍伦和众议员希夫认为，巴尔“误导国会”，应该辞职。

众议院议长佩洛西表示，巴尔所言已说明他没有“完全按照宪法规定履行义务”，而是成了“总统的保护者”。她说：“司法部长应该是美国的司法部长，而不是总统的司法部长。”

按原计划，巴尔将于5月2日在众议院司法委员会作证，但据知情人士称，巴尔不会出席。