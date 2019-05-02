拜登领跑民主党总统参选人阵营

（早报讯）美国最新民调显示，宣布竞选2020年总统大选一周后，前副总统拜登现已成为民主党参选人阵营的领跑者。

美国之音2日报道，竞选活动开始以来，拜登明确表示，他将挑战总统特朗普“具有分裂性的领导方式”。

他周一在匹兹堡进行的首场竞选集会上说： “民主党人和独立参选人有同样的价值观，我们要希望，不要恐惧；我们要团结，不要分裂。最重要的是，我们要真相，不要谎言。”

拜登目前在20名民主党参选人中处于领先地位，紧接着是佛蒙特州参议员桑德斯。不过，分析人士认为，其他民主党参选人并不惧怕拜登的领跑姿态。

乔治华盛顿大学政治管理研究院院副教授达莱克说：“竞选角逐场是开放的。对于拜登来说，这么早的民意调查并不能说明什么，只能说很多人知道他，并且对他印象不错。”

此外，特朗普的竞选活动也如火如荼地展开。在威斯康辛州的一次集会上，特朗普对民主党展开攻击。他说：“民主党代表着高税收、高犯罪率、开放边界、孕妇晚期堕胎、骗局和狂想。共和党是所有美国人的政党。这就是现实，是常识。”

尽管两人都已经70多岁了，特朗普仍在推特上特别强调拜登的年龄。他发推文表示：“我是一个年轻、有活力的人。看看拜登，我可不知道他怎么样。”