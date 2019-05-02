英国卫报20年来首次取得营业利润

（早报讯）英国《卫报》母公司上年度挣脱20年来的财务亏损，首次出现损益平衡，证明冲高线上流量、降低成本和呼吁读者乐捐赞助的策略奏效，促成英国近年媒体史上最引人瞩目的逆转胜。

卫报传媒集团1日公布的财政报告显示，截至4月1日的2018-2019财年，该集团属下核心新闻业务机构实现转亏为盈，营业利润达80万英镑（约142万新元），与三年前亏损5700万英镑（超过1亿新元）的窘境大相迳庭，凸显数码广告和读者捐献带动成长，加上过去三年致力削减成本的整顿计划有成，证明新闻媒体这行业并非无利可图。

不过，上述数字未计入包含技术投资的资本支出，总开支约2500万至3000万英镑（约4440万至5300万新元），也不含与裁减人员相关的费用及其他开销。若把这些年度开支算在内，卫报集团去年度仍然亏钱。

卫报集团去年度营收成长3%至2.23亿英镑（约4亿新元），是十年来最高。

卫报集团执行长潘赛尔说：“尽管全球媒体业动荡的局势未出现减缓的迹象，但我们已发展出一套核心实力，协助确保卫报维持长期的评论独立性与财务永续性。”

卫报新闻与媒体主编维纳指出，这标志着“财务上的里程碑”，并表示“人们对新闻质量、独立报道和评论的需求从未如此强烈”。

《卫报》拒绝跟进同业筑起“付费墙”，而是直接吁请读者自愿慷慨解囊，以最低1美元的小额捐款支持该报持续提供立论公正不阿、不被商业广告和企业赞助扭曲的优质新闻。卫报表示，每月付款的纸本报和数码报支持者已超过65.5万人。