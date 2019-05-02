巴西森林面积32年间减少逾一成

（早报讯）最新数据显示，1985年至2017年巴西森林面积减少了11%，而减少的森林有61.5%位于亚马逊雨林地区。

新华社报道，近日，巴西“生物量地图（Mapbiomas）”项目公布的数据显示，1985年至2017年间，巴西塞拉杜稀树草原区森林面积减少18%，潘塔纳尔沼泽森林面积减少11%，卡廷加群落区森林面积减少9.5%。在巴西六大生态系统中，森林面积增长的区域仅有潘帕斯草原和大西洋沿岸热带雨林区。

“生物量地图”项目由巴西一些大学、研究机构、非政府组织以及美国谷歌公司等共同参与。项目研究人员对1985年以来的卫星图像进行了分析，相关图像详细揭示了巴西土地使用情况和植被生长状况。

不过，潘帕斯草原和大西洋沿岸热带雨林区的森林面积增加，主要是通过人工造林实现的。新种植的树木包括桉树、松树及南美杉树，而不是原有树种。

世界自然基金会巴西分会主席毛里西奥·沃伊沃迪奇指出，虽然公私部门的努力使上述两个地区生态群落退化速度有所放缓，但情况没这么简单，森林很难回归原来的模样，“就生物量而言我们实现了复苏；但就生物多样性来说情况并非如此”。

另据美国马里兰大学、谷歌公司等机构参与的“全球森林观察”项目近日公布的数据，2018年全世界热带森林面积减少了约1200万公顷，其中原始热带雨林面积减少了约360万公顷。数据还揭示，巴西是2018年森林面积减少最严重国家，减少面积约130万公顷，虽然这一数值低于2017年，但仍高于该国2007年至2015年平均水平。