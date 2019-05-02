马元首批准阿都哈密出任警察总长

（早报讯）马来西亚国家元首已经正式御准阿都哈密出任第12任警察总长，他将在5月4日正式从卸任警察总长弗兹手中接棒，其两年任期将在2021年5月3日结束。

内政部长慕尤丁周四配合希盟执政一周年在内政部办公室接受媒体联访时，感谢弗兹的过去在警队的服务。“我代表政府感激弗兹2017年以来担任总警长的服务。 ”阿都哈密将在8月7日将迎来61岁生日。

首相马哈迪周三证实阿都哈密已获得国家元首已经签署的委任信。弗兹将于5月5日荣休，但是他任期的最后一天信是在5月3日。

阿都哈密目前是代副警察总长。他因为拒绝和前政府配合并公开批评一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）的调查工作，在2015年被调离武吉阿曼警察总部。当时在警队服务37年的阿都哈密被派到首相署负责“监督安全及跨国课题”。

时任政治部副总监阿都哈密2015年在记者会暗示，他由于坚持全面调查一马公司而遭调职。但时任警察总长卡立阿布巴卡驳斥这项调职具有政治动机。

希盟去年赢得第14届全国大选后，阿都哈密被调回武吉阿曼警察总部并出任政治部总监。当时就盛传马哈迪政府将让阿都哈密取代弗兹出任警察总长。

希盟政府上台后不久，就成立调查一马公司的专案小组，其成员都是之前调查一马案而遭前政府撤职者。他们包括阿都哈密、前总检察长阿都甘尼、前反贪会主席阿布卡欣、现任反贪会主席苏克里等人。