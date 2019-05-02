美国药管局批准一款骨痛热疫苗

（早报讯） 美国食品和药物管理局（FDA）2日批准了一款骨痛热疫苗，用于预防全部四类病毒血清型导致的骨痛热，面向曾感染过骨痛热病毒的9岁到16岁青少年。

首次感染骨痛热病毒通常没有症状，或症状轻微，第二次感染却会引发危险的骨痛热，大约95%的严重病例与第二次感染有关。美药管局说，这款疫苗进行了三项随机临床试验，以波多黎各、拉丁美洲和亚太地区的骨痛热流行区约3.5万人为对象，其中76%的人显示有效预防了二次感染。

新华社引述美药管局说，这款名为“Dengvaxia”的减毒活疫苗可用于有过感染史的人预防再次感染，但不能用于此前未检出感染过骨痛热病毒的人。原因是，对于没有感染史的人来说，这款疫苗产生类似首次感染骨痛热病毒的效果，从而使再次感染变得危险。

美药管局生物制品评估与研究中心主任彼得·马科斯说，人体感染某型骨痛热病毒后通常只对该型病毒免疫，此后如果感染其他三个类型的病毒，可能导致严重病情，新疫苗有助于防范人们二次感染骨痛热病毒。

骨痛热是病毒经蚊媒传播引起的急性传染病，会引起发热、皮疹、肌肉和关节酸痛等症状，严重时可导致死亡。美国疾病控制和预防中心估计，三分之一以上的世界人口生活在骨痛热病毒感染风险区，每年预计有4亿人次感染骨痛热病毒，其中大约50万人次发展成骨痛热，并导致约2万人死亡，主要为儿童。

“Dengvaxia”是法国制药公司赛诺菲巴斯德2015年底研制的全球首款骨痛热疫苗，随后在菲律宾、巴西、墨西哥等多个国家和地区获批使用。菲律宾政府2016年曾推行接种计划，但2017年末因可能存在安全隐患暂停销售这种疫苗，原因是部分未感染人群在接种疫苗后如果感染骨痛热病毒，可能引发更严重症状。