调查：在韩长期居住结婚移民和入籍者大增

（早报讯）韩国女性家庭部2日发布的一项调查结果显示，在韩国居住十年以上的结婚移民人士和入籍者占比较十年前大幅增长。然而，这些人虽然逐渐适应韩国生活，但却处于无人敞怀交心的孤单现况。

韩国联合通讯社报道，女性部发布的“2018年全国多元文化家庭情况调查”结果显示，全国共有30.6995万户多元文化家庭，其中因婚姻而入籍的结婚移民家庭占85.7%，以其他方式入籍的人员占14.3%。

从多元文化家庭居住地来看，居住在京畿道地区的占28.7%、首尔20.4%、仁川6.5%，首都圈地区居住人员共占55.6%。从每户月均收入来看，200-300万韩元（2400新元至3600新元）的占26.1%、100-200万韩元的占22.4%，300-400万韩元的占20.1%。

在韩国居住10年以上的结婚移民家庭和入籍者占比高达60.6%，较2015年调查时高出12.7个百分点。对“韩国生活是否有困难”的提问，29.9%做否定回答，较2015年提高4.2个百分点。对于在韩生活面临的难题，26.2%回答经济困难，22.3%回答语言障碍，还有18.8%回答生活方式和饮食差异。另外，回答孤单的人占24.1%，较2015年高出5.6个百分点，可见移民、入籍者在建立社会关系网方面不太顺利。

负责此次调查的韩国女性政策研究院方面指出，结婚移民者和入籍者在生活文化、语言方面已经适应，但需解决建立社会关系的问题。同时，这也说明要让多元文化家庭真正融入韩国社会，还需要整个社会的包容。