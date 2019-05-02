探测器“洞察”号抓拍火星日出日落最新照片

（早报讯） 美国国家航空和航天局的无人探测器“洞察”号近日抓拍到一组最新照片，呈现出火星上日出和日落的景象。

新华社报道，美国国家航空和航天局（NASA）下属喷气推进实验室1日说，这组照片是由“洞察”号（InSight ）机械臂上的相机拍摄的，摄于4月24日和25日，也是“洞察”号登陆火星后的第145个火星日。由于火星与太阳的距离远大于地球与太阳的距离，因此火星上看到的太阳大小只有地球上看到的约三分之二。

机械臂上的相机于火星时间早上5时30分左右和傍晚6时30分左右分别拍摄了日出和日落的场景。“洞察”号甲板下的相机还拍到了日落时分火星天空中云朵飘浮而过的景致。

据介绍，这些图像既有原片，也有经过色彩校正的版本。原片中更容易看到一些细节，但色彩校正的图像让肉眼能看得更清楚。“洞察”号的相机于3月2日和10日进行了拍摄练习。

“洞察”号科学团队成像负责人贾斯廷·梅基说，拍摄火星日出日落照片是历次火星任务的一个传统。“洞察”号的很多主要成像任务已经完成，项目团队决定捕捉从另一个世界看到的日出和日落的景象。

首个发回类似照片的探测器是上世纪70年代美国发射的“海盗”探测器。1976年8月，“海盗1号”首次记录下火星日落的景象。此后，“海盗2号”、“勇气”号、“机遇”号、“好奇”号火星车等都曾记录下火星日出和日落的场景。

去年11月26日，“洞察”号在火星艾利希平原成功着陆，执行人类首次探究火星“内心深处”的任务。